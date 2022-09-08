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    Xi Jinping ve Vladimir Putin bir araya gelecek

    Çin lideri Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Özbekistan'da yapılacak bir zirvenin oturum aralarında görüşeceği aktarıldı.
    • 08.09.2022 - 04:54
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    Xi Jinping ve Vladimir Putin bir araya gelecek

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 7. ayına doğru giderken yeni bir gelişme yaşandı.

    Savaştan bu yana ilişkilerini olumlu yönde sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir araya geleceği bildirildi.

    Bilgiyi paylaşanın ise Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov olduğu aktarıldı.

    Savaştan beri ilk yüz yüze görüşme

    CNN'nin haberine göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinde beklenen görüşme, Rusya'nın bu yılın başlarında Ukrayna'yı işgalinden bu yana yakın ilişkiler kuran iki lider arasında ilk yüz yüze görüşme olacak.

    Ayrıca bu, Xi için koronavirüs pandemisinin ilk günlerinden bu yana ilk yurtdışı gezisi olacak.

    "Bu zirve ilginç olmayı vaat ediyor"

    Denisov, "Bu zirve ilginç olmayı vaat ediyor, çünkü pandemiden bu yana ilk tam teşekküllü zirve olacak." ifadelerini kullandı.

    Xi Jinping ve Vladimir Putin bir araya gelecek #1


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