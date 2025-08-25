Yabancılardan bir garip trend: Boy kısaltma için Türkiye'ye geliyorlar

Böylesi ilk kez görülüyor...

İngiliz medyasından Daily Mail'in haberinde öne çıkardığı yeni trend gündem oldu.

Habere göre son dönemde çok sayıda yabancı kadın "beğendikleri erkeklerden kısa görünmek" ya da "erkeklerin kadından kısa olmama isteğini karşılamak" gibi gerekçelerle İstanbul’daki bir klinikte 'boy kısaltma ameliyatı oldu.

Klinik yetkilileri, 2023’ten bu yana 10 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

AMELİYAT SÜRECİ

Boy Kısaltma adı verilen bu yöntemle üst bacağın 5,5 cm'ye kadar, alt bacağın ise 3 cm'ye kadar kısaltılabileceği iddia ediliyor.

Ameliyattan sonra, taburcu edilmeden önce ortalama üç ila beş gün hastanede kalmak gerektiği ve ilk bir ay boyunca tekerlekli sandalye veya yürüteç yardımıyla destek alındığı belirtildi.

EK HİZMETLER DE SUNULUYOR

Korkulara rağmen, bazı Türk klinikleri artık şehir turları, restoran yemekleri ve tekne gezilerinin yanı sıra ameliyatı ve sonrasında hastanede kalmayı da içeren tamamlayıcı paketlerin reklamını yaparak popülerlik kazanıyor.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Ancak bu işlemin kas gücünde azalma, eklem çıkıkları ve uzun süren iyileşme süreci gibi riskleri var.

Daha ağır vakalarda ise yağ embolisi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.