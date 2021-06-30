İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisi, Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında uyguladığı baskı ve yıldırma politikası devam ediyor. Yeni İsrail yönetimi de Yahudi yerleşimcilerin aşırılıklarına karşı sessiz kalıyor.

FİLİSTİNLİLERİN TARLALARINI YAKTILAR

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı inşa edilen Yitzhar yerleşiminin bitişiğindeki Burin köyünün güney bölgesinde onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdiğini ifade etti.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da Filistinlilerin tarım arazisini yaktı-Video

SİVİL SAVUNMANIN BÖLGEYE ULAŞMASI ENGELLENDİ

Daglas, işgalci İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı.