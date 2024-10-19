Yahya Sinvar'dan sonra Hamas'ın yerine geçmesi beklenen isimler

Haber Merkezi

İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek için elinden geleni yapıyor.

1 yılı aşkın süredir Gazze'ye bomba yağdıran katil sürüsü 42 binden fazla sivili katlederken Lübnan'a da saldırı başlattı.

Gazze'deki son saldırılarda ise, İran'daki suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yerine seçilen Yahya Sinvar hayatını kaybetti.

İsrail güçleriyle son anına kadar savaşarak ölen Sinvar'ın yerine kimin geleceği ise merak konusu.

Bu kapsamda Hamas'a liderlik etmesi beklenen isimler de yavaş yavaş şekilleniyor.

İşte yeni lider olması beklenen isimler ve hayat hikayeleri:

HALİD MEŞAL

Meşal, hayatının büyük bölümünü Filistin toprakları dışında geçirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad'da doğan Meşal, çocukken ailesiyle birlikte Körfez Arap ülkesi Kuveyt'e taşındı.

15 yaşındayken Ortad Doğu'nun en eski siyasi grubu Müslüman Kardeşler'e katıldı.

İhvan, 1980'lerin sonunda İsrail işgaline karşı ilk Filistin ayaklanması sırasında Hamas'ın kurulmasında etkili olmuştu.

Tekerlekli sandalyeye bağlı Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in Mart 2004'te bir hava saldırısında öldürüşmesinin ardından İsrail bir ay sonra halefi Abdülaziz El Rantissi'yi öldürdü ve bunun üzerine Meşal, Hamas'ın liderliğini üstlendi.

Hamas'ı 2004 yılında Şam'da sürgündeyken yöneten Meşal, Ocak 2012'de Devlet Başkanı Esad'ın kendisine karşı ayaklanan Sünnilere yönelik sert baskıları nedeniyle Suriye'nin başkentini terk etti.

Meşal, İsrail ile kalıcı barış anlaşmasını reddetse de 1990'lı ve 2000'li yıllarda İsrail'e intihar bombacıları gönderen Hamas'ın uzun vadeli bir ateşkes karşılığında Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te bir Filistin devletini geçici bir çözüm olarak kabul edebileceğini söyledi.

Suriye'den aniden ayrılması başlangıçta Hamas içindeki konumunu zayıflattı çünkü grup için hayatî önem taşıyan Şam ve Tahran ile bağları ona güç veriyordu. Bu bağların zarar görmesi ya da kopmasıyla birlikte Hamas'ın doğduğu yer olan Gazze'deki rakipleri otoritelerini tesis etmeye başladı.

Meşal daha sonra, Gazze'deki Hamas liderliği ile arasında Filistin Yönetimi'nin başındaki Mahmud Abbas ile uzlaşmayı teşvik etme girişimleri nedeniyle çıkan gerilimler sonrası liderlikten ayrılmak istediğini açıkladı.

2017'de yerine Gazze'deki yardımcısı Heniyye, grubun yurt dışında da faaliyet gösteren siyasi ofisinin başına seçildi.

MUHAMMED SİNVAR

Sinvar'ın kardeşi olan Muhammed Sinvar'ın, grubun askeri kanadındaki en kıdemli komutanlardan biri olduğu ve yönetimi devralmak için adayı olabileceği ileri sürülüyor.

Reuters'a göre, 49 yaşındaki Sinvar, Hamas bünyesindeki görevi sırasında kamuoyu karşısına çok az çıktı.

İsrail'in en önemli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor ve yıllar içinde çok sayıda suikast girişiminden kurtuldu.

Fox News, Sinvar kardeşlerin çok yakın bağları olduğunu ve 7 Ekim saldırılarını birlikte planladığını öne sürüyor.

HALİL EL HAYYA

Yaz boyunca Kahire ve Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ön saflarında yer alan Hamas'ın baş müzakerecisi, liderlik için favori isimlerden biri olarak görülüyor.

Sinvar'ın yardımcısı olan El Hayya'nın liderliğe yükselmesi durumunda Hamas'ın diplomasiye yönelmesi mümkün.

El Hayya, ilkbaharda, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermesi halinde silahları bırakma olasılığını dile getirmişti.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

61 yaşındaki Yahya Sinvar, yaygın olarak Ebu İbrahim adıyla biliyor.

Sinvar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu.

Anne ve babası Aşkelonluydu ancak Filistinlilerin "Nakba" (Felaket) olarak adlandırdığı olaydan sonra mülteci oldular.

Filistinliler, İsrail'in 1948'de kuruluşunun ardından çıkan savaşta Filistin'de, atalarının topraklarında, kitlesel olarak yerlerinden edilmişti.

Sinvar, Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda eğitim gördü. Gazze İslam Üniversitesi'nden Arap dili alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

Sinvar İsrail'de ilk kez 1982'de, 19 yaşındayken "İslami faaliyetler" nedeniyle gözaltına alındı.

1985'te yine gözaltına alınan Sinvar o dönemde, Hamas'ın geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşayan kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in güvenini kazandı.

Sinvar İsrail'de ilk kez 1982'de, 19 yaşındayken "İslami faaliyetler" nedeniyle gözaltına alındı.

1985'te yine gözaltına alınan Sinvar o dönemde, Hamas'ın geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşayan kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in güvenini kazandı.

Sinvar, 2013 yılında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Bürosu'na seçildi. Üyesi olduğu büronun 2017'de başına geçti.