Yair Lapid: Başbakan Netanyahu yalan söylüyor Muhalif lider Lapid, Netanyahu'nun Gazze konusunda yeni anlaşmazlık konuları ürettiğini belirtti. Lapid, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma" dedi.

AA

İsrail kamuoyunda Başbakan Binyamin Netanyahu üzerindeki baskı artıyor.

Gazze'de yol açtığı sivil katliamlar nedeniyle Netanyahu'nun istifası isteniyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.

"Netanyahu yalan söylüyor"

Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma.



Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi.

"Yeni bir anlaşmazlık konusu icat etti"

Lapid, "kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken, Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla" eleştirdi.

Lapid, "İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken, Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek, ABD, Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü" belirtti.

ABD: Gazze'yi Filistin yönetmeli

Netanyahu, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu birçok ABD'li yetkilinin tutumunun aksine, savaştan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde yönetim görevlerini üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmişti

ABD Başkan Yardımcısı Harris, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak için gittiği Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kontrol bizde olmalı

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olmasını istediğini belirtmiş ve çeşitli basın toplantılarında Filistin Yönetimi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)