Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı

Guinness, Porto Rikolu Emilio Flores Marquez'in 112 yıl 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu duyurdu.

Guinness, 30 Haziran Çarşamba günü, yaşayan en yaşlı erkeğin Porto Riko'da yaşayan Emilio Flores Marquez olduğunu açıkladı.

Marquez, 112 yaş ve 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olarak sertifika aldı.

''UZUN YAŞAMIN SIRRI MERHAMETTE''

Arkadaşları tarafından 'Don Milo' olarak bilinen Marquez, ömrünün uzunluğu ile ilgili soruyu, '‘Uzun yaşamanın sırrı merhamette’' diye cevapladı.



Guinness’e konuşan Marquez, "Babam beni sevgiyle büyüttü ve herkesi sevmeyi öğretti. Bana ve kardeşlerime her zaman iyilik yapmamı, her şeyi başkalarıyla paylaşmamı söyledi” dedi.

75 YILLIK EŞİNİ 2010'DA KAYBETTİ

11 çocuklu ailenin en büyük ikinci çocuğu ve ailesinin ilk oğlu olan Marquez, ailesinin şeker kamışı çiftliğinde çalıştığını, sadece üç yıl eğitim gördüğünü belirtti.



Dört çocuğu olan Marquez, 75 yıllık eşi Andrea Perez De Flores’i, 2010 yılında kaybetmişti.



Porto Rikolu Emilio Flores Marquez’den önce, 111 yıl 219 günlükken hayatını kaybeden Romanyalı Dumitru Comanescu yaşayan en yaşlı erkek unvanının sahibiydi.