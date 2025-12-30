Yehud Çölü'ndeki manastırda 1400 yıllık antik hazine bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'deki savaş ve trajedi olaylarının yanında bölgeden farklı bir haber geldi.

İsrailli arkeologlar, kutsal kitaplarda da bahsedilen Yehud Çölü'nde ilginç bir keşif yaptı.

Çoğunluğu Batı Şeria'da bulunan çöldeki antik bir Hristiyan manastırında, Bizans İmparatoru Heraklius dönemine ait altın paralar ve altın bir yüzük ortaya çıktı.

İMPARATOR HERAKLİUS DÖNEMİNE AİT ALTIN PARALAR

Hyrkania arkeolojik alanında çıkarılan iki adet altın parada, İslam'ın doğuşu ve yükselişini de kapsayan 610 ila 641 yılları arasında Bizans'a hükmetmiş ve İslam Devleti ile rekabetinde karşılıklı saygıları olan İmparator Heraklius'un figürü görülüyor.

İSLAM DEVLETİNİN ZAMANINA UZANAN BİR HAZİNE

Hz. Muhammed'in gönderdiği mektup ile İslam'a davet ettiği ve Bazı tarih yorumlarına göre Müslüman olduğu iddia edilen imparatorun dönemine ait hazinelerin arasında, Fox News makalesine göre, bir adet de altın yüzük var.

1400 YIL BOYUNCA KORUNMASI ŞAŞIRTTI

Yüzlerce yıl savaş ve yağmaların yaşandığı kutsal topraklarda bulundukları halde hazinelerin 1400 yıl boyunca zarar görmeden korunmuş olması, makalede "mucizevi" olarak nitelendi.

İsrail'in, Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, "Bulgular, Bizans zamanında bölgedeki Hristiyan aktivitesini tasdik ediyor." dendi.

COGAT, bölgenin ilgili tarihi için "Bizans döneminde, Yehud Çölü manastırcılığının gelişmesiyle, çöl manastırcılılığının kurucularından olan Aziz Sabas'a atfedilen ve yüzlerce yıl işlevine devam eden bir Hristiyan manastırı kuruldu." ifadelerini kullandı, ve çıkarılan hazinenin Hyrkania'nın Bizans zamanındaki dini önemini vurgulayan anlayışı güçlendirdiğini belirtti.