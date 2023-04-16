Yemen hükümeti, Husiler ile esir takasının tamamlandığını açıkladı Yemen hükümeti, Husilerle yapılan esir takasının tamamlandığını duyurdu. Taraflar 900 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

AA

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün iki taraftan toplamda 196 esirin serbest bırakıldığını belirtti.

900 kişi serbest bırakıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) koordinasyonuyla 3 gündür devam eden esir değişiminin tamamlandığını ifade eden Fedail, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetti.

Önemli isimlerde iade edildi

Fedail, bugün salıverilenler arasında Husiler tarafından idama mahkum edilen 4 gazeteci, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in oğlu Bilal ile akrabası Muhsin Ali Salih el-Ahmer'in bulunduğunu ifade etti.

Esir değişimi, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.