- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı
Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı
Bir ahşap deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 9 eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.
- İHA
- 10.05.2021 - 15:43
- Güncelleme : 10.05.2021 - 16:12
Yemen’in güneyindeki Lahic ilinde bulunan bir ahşap deposunda yangın çıktı.
Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, alevler depoyu sardı.
Çevrede bulunan evlere de sıçrayan yangın, 9 eve zarar verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürülebildi.
Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı VİDEO
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Yanan evler ve ahşap deposu kullanılamaz hale geldi.