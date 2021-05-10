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    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı

    Bir ahşap deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 9 eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:12
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    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı

    Yemen’in güneyindeki Lahic ilinde bulunan bir ahşap deposunda yangın çıktı.

    Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, alevler depoyu sardı.

    Çevrede bulunan evlere de sıçrayan yangın, 9 eve zarar verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye erleri tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürülebildi.

    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı VİDEO

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Yanan evler ve ahşap deposu kullanılamaz hale geldi.

    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı #1

    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı #2

    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı #3

    Yemen’de ahşap deposunda çıkan yangın evlere sıçradı #4

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