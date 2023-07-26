Yemen'de fırtına havaalanında camları patlattı

Dünyanın bir kısmı sıcaklıklarla kavrulup orman yangınları ile boğuşurken bir kısmında da şiddetli yağış ve fırtınalara teslim oldu.
Yemen de o şiddetli fırtınalara sahne oldu.
Aden kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.
Havaalanının camları patladı
Fırtınanın vurduğu Aden Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların bulunduğu terminalin cam cephesi patladı.
Camların patlaması üzerine panikleyen yolcular etrafa kaçıştı. Havalimanındaki binalarının çatıları uçarken, birçok araçta da hasar meydana geldi.
6 kişi yaralandı
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, cam kırıkları nedeniyle en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
O anlar kamerada
Havalimanındaki bir yolcu uçağının kanadında da hasar meydana geldiği öğrenilirken, Cidde ve Kahire uçuşlarının ertelendiği bildirilirken o anlara ilişkin birçok görüntü sosyal medyada paylaşıldı.