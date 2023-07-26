İHA

Dünyanın bir kısmı sıcaklıklarla kavrulup orman yangınları ile boğuşurken bir kısmında da şiddetli yağış ve fırtınalara teslim oldu.

de o şiddetli fırtınalara sahne oldu.

kentinde şiddetli ve yağış etkili oldu.

Havaalanının camları patladı

Fırtınanın vurduğu Aden Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların bulunduğu terminalin cam cephesi patladı.

Camların patlaması üzerine panikleyen yolcular etrafa kaçıştı. Havalimanındaki binalarının çatıları uçarken, birçok araçta da hasar meydana geldi.

Yemen'de fırtına havaalanında camları patlattı

6 kişi yaralandı

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, cam kırıkları nedeniyle en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yemen'de fırtına havaalanında camları patlattı

O anlar kamerada

Havalimanındaki bir yolcu uçağının kanadında da hasar meydana geldiği öğrenilirken, Cidde ve Kahire uçuşlarının ertelendiği bildirilirken o anlara ilişkin birçok görüntü sosyal medyada paylaşıldı.