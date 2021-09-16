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    Yemen'de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve iç savaşla boğuşan Yemen'de 7 yıl aradan sonra futbol ligi müsabakaları başladı. Müsabakalar, meşru hükümetin kontrolündeki 2 vilayette düzenleniyor.
    • AA
    • 16.09.2021 - 08:03
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 08:52
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    Yemen'de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı

    Yemen’de ligler yeniden başladı…

    Açıklama Yemen Futbol Federasyonu’ndan geldi.

    Ülkedeki çatışmalar nedeniyle 7 yıldır ara verilen karşılaşmalara yapılan iki maçla başlandığı duyuruldu.

    MAÇLAR MEŞRU HÜKÜMETİN KONTROLÜNDEKİ 2 VİLAYETTE YAPILIYOR

    İlk maçta "Hadramevt Halkı" ile "İbb Birliği" takımları Hadramevt kentinde karşı karşıya gelirken, karşılaşma golsüz berabere bitti.

    Şebve kentinde yapılan ikinci karşılaşmada ise "Taiz Şahini" takımı, "İbb Halkı" takımını 2-0 mağlup etti.

    En son 2013 yılında gerçekleştirilen Yemen Futbol Ligi müsabakaları, meşru hükümetin kontrolündeki Hadramevt ve Şebve vilayetlerinde düzenleniyor.

    YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

    Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    Yemen de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı #1

    Yemen de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı #2

    Yemen de futbol ligi müsabakaları 7 yıl sonra yeniden başladı #3

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