Yemen'de Husiler, ABD ve İsrail bağlantılı bir casusluk ağını çökerttiklerini açıkladı

Yemen'de işler kızışıyor.

Husi yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD istihbaratı, Mossad ve Suudi Arabistan istihbaratıyla bağlantılı çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiği kaydedildi.

"DÜŞMAN PLANLARINI ORTAYA ÇIKARAN SORUŞTURMALAR NETİCESİNDE"

Şebekeye yönelik bu operasyonun, "düşmanın planlarını ve hain unsurların çalışma yöntemlerini ortaya çıkaran soruşturmalar neticesinde" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şebekenin, bilgi topladığı, hükümet liderleri (Husilere bağlı), ordu ve güvenlik teşkilatı yetkilileri ile onların karargahları ve faaliyetlerini izlediği, askeri üretim tesislerini, füze ve insansız hava aracı fırlatma sahalarını ortaya çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

ABD VE İSRAİL HEDEF ALINDI

Söz konusu şebekenin, ABD ile İsrail'in Yemen'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği pek çok saldırıda Yemenlilerin kanının dökülmesine sebep olduğu dile getirildi.

Açıklamada adı geçen ülkelerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE ÇÖKERTİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Husiler, Mayıs 2024'te de ABD ile İsrail adına çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurmuştu.