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Yemen'de Husiler, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiye el koydu

Yemen'de Husiler, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiye el koydu Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği açıklandı.