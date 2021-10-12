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Yemen'de patlama: 3 ölü

Yemen'de patlama: 3 ölü

Hadramut'ta bulunan devlet hastanesi yakınında bir araçta patlama gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda yaralı olduğu aktarılırken, 3 kişinin de öldüğü belirtildi.