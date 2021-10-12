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    Yemen'de patlama: 3 ölü

    Hadramut'ta bulunan devlet hastanesi yakınında bir araçta patlama gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda yaralı olduğu aktarılırken, 3 kişinin de öldüğü belirtildi.
    • AA
    • 12.10.2021 - 05:15
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    Yemen'de patlama: 3 ölü

    Yemen'in doğusundaki Hadramut kentinde patlama meydana geldi.

    İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, Hadramut vilayetine bağlı Sinun kenti devlet hastanesi yakınında bir araçta patlama meydana geldi.

    Patlamada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

    PATLAMAYI ÜSTLENEN OLMADI

    Olayla ilgili inceleme ve ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.

    Hükümet güçlerinin kontrolünde olan Sinun kentinde daha önce El Kaide terör örgütü tarafından saldırılar gerçekleştirilmişti.

    Yemen de patlama: 3 ölü #1

    Yemen de patlama: 3 ölü #2

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