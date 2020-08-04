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- Yemen'de sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Marib ilinde etkili olan yağışların sebep olduğu selden dolayı 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
- AA
- 04.08.2020 - 03:56
Yemen'in doğusundaki Marib ilinde etkili olan yağışları sele sebep oldu.
Selden birçok mahalle zarar gördü ve 17 kişi hayatını kaybetti.
Marib'teki Sağlık Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, selden hayatını kaybeden 17 kişiden 8'inin çocuk olduğu bildirildi.
BÖLGEDEKİ TÜM HASTANELERDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Açıklamada etkili yağışlar nedeniyle oluşan sellerden dolayı bölgedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi.
Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulundu.