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    Yemen'de sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

    Marib ilinde etkili olan yağışların sebep olduğu selden dolayı 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 03:56
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    Yemen'de sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

    Yemen'in doğusundaki Marib ilinde etkili olan yağışları sele sebep oldu.

    Selden birçok mahalle zarar gördü ve 17 kişi hayatını kaybetti.

    Marib'teki Sağlık Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, selden hayatını kaybeden 17 kişiden 8'inin çocuk olduğu bildirildi.

    Yemen'de sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti #1

    BÖLGEDEKİ TÜM HASTANELERDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

    Açıklamada etkili yağışlar nedeniyle oluşan sellerden dolayı bölgedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi.

    Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkenin farklı kentlerinde etkili olan selden zarar görenlere yardım çağrısında bulundu.

    Yemen'de sel nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti #2

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