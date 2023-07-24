Yemen'de şiddetli fırtına Aden Havalimanı'nı etkiledi! Terminalin camları patladı Yemen'de kısa süre önce yeniden kullanıma açılan Aden Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli rüzgar ardından terminalin camlarının patlamasına vatandaş tepki gösterdi.

AA

Dünya bir yandan sıcak havalarla mücadele ederken bir yandan da afetlerle mücadele ediyor.

Yemen basınında yer alan haberlere göre, kısa süre önce bakımı yapılarak hizmete açılan Aden Uluslararası Havalimanı'nda dehşet anlar yaşandı.

Kentte terminal binasının ön camları bölgede etkili olan şiddetli fırtına sonucu düştü.

Camların düşmesi uçuş için salonlarda bekleyen yolcular arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Yolcular yaralandı

Binadaki ön camların düşmesinin ardından iç camlar ve tavanda da hasar oluştu.

Korku dolu anlar yaşayan yolculardan bazıları yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid ve Aden Uluslararası Havalimanı Müdürü Abdurrakib el-Ömeri, kısa süre içinde olay yerine gelerek yaralıların hastanelere nakledilmesini sağladı.

Olayın ardından havalimanındaki seferlerde gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Vatandaş sosyal medyada tepki gösterdi

Bu arada Aden Uluslararası Havalimanı terminal binasının fırtınadan etkilendiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.

Görüntüler üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, terminal binasının bakım ve onarımında "kalitesiz malzeme ve işçiliğin kullanıldığı" gerekçesiyle eleştiride bulundular.