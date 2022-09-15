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    Yemenli Kulthoom: İngiliz sömürge günlerinde rahattık

    Koloni dönemlerini anlatan 80 yaşındaki kadın, çarpıcı ifadeler kullandı. O günlerde acı çekmediklerini savunan Kulthoom, "Genci, yaşlısı mutluydu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:48
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    Yemenli Kulthoom: İngiliz sömürge günlerinde rahattık

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesi, eski İngiliz kolonilerinde farklı şekillerde yankılandı.

    Kimileri koloni günlerinde acılar çektiklerini anlatırken, bunun tersini söyleyenler de var.

    "İngiliz sömürgesinde rahattık, acı çekmiyorduk"

    Yemen'de yaşayan Kulthoom Muhammed Saeed, 1954 yılında Kraliçe Elizabeth Aden'i ziyaret ettiğinde 12 yaşındaydı.

    İngiltere'nin koloni dönemlerinden bahseden Saeed, "Dürüst olmak gerekirse, İngiliz sömürge günlerinde rahattık. Acı çekmiyorduk." dedi.

    Yemenli kadının koloni anısı

    Dikkat çeken ifadelere imza atan Saeed, "Sömürgecilik altındayken, Tanrı'nın lütfu ve güvenliğindeydik." diye konuştu.

    "Genci, yaşlısı mutluydu"

    Reuters'ın haberine göre, Kraliçe tarafından kurulan bir hastanenin yanındaki evinde konuşan Kulthoom, "İnsanlar mutluydu. Genci, yaşlısı mutluydu." ifadelerini kullandı.

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    Yemenli Kulthoom: İngiliz sömürge günlerinde rahattık #5


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