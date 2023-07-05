Yeni Ercan Havalimanı'nda test uçuşu: Açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak 20 Temmuz gerçekleştirilecek açılış öncesi, 3 bin metre uzunluğunda piste sahip havalimanındaki çalışmalarda sona gelindi. 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanına yapılan yatırımın tutarı belli oldu.

AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yatırımlarla Akdeniz'de güçlenmeye devam ediyor.

Yürütülen çeşitli projelere ulaştırmada alanında yapılanlar da eklendi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nda bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

20 Temmuz'da açılışa hazır olacak

Bugün ilki yapılan test uçuşlarının 4 gün süreceği belirtildi. Test uçuşunu izleyenler arasında bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tam bir seferberlik halinde olduklarını ve yeni havalimanını 20 Temmuz'da açılışa hazır hale getireceklerini söyledi.

Arıklı, havalimanının açılışının çeşitli nedenlerle oldukça geciktiğini belirterek, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini kaydetti.

Yolcu kapasitesi 10 milyon

Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük bir havalimanı olduğunu dile getiren Arıklı şöyle dedi:

10 milyon yolcu kapasiteli. Şu ana kadar takriben 400 milyon euro civarında bir yatırım yapıldı.

Açılışı Erdoğan yapacak

Yeni havalimanının açılışının 20 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade eden Arıklı şöyle devam etti:

20 Temmuz'da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız.

Yeni pistin uzunluğu 3 bin metre

T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık da test uçuşu için Devlet Hava Meydanları'nın Flight Check uçağının dün ülkeye geldiğini ve gerekli yer testlerinin yapıldığını söyledi. Işık, bugün de test uçuşu gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yeni pistin 3 bin metre, mevcut pistin ise 2 bin 755 metre olduğu bilgisini paylaşan Işık, yeni havalimanı trafiğe açıldıktan sonra mevcut pistin de yeniden yapılacağını anlattı.

Işık, test uçuşlarının 4 gün gerek görülürse 5 gün devam edeceğini belirtti.