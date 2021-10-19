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    Yeni evli çiftin yaktığı ateş, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı patlattı

    Lidiia Makarchuk ve Norbert Varga adlı yeni evli çiftinin balayında yaktıkları kamp ateşi, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı patlattı. Yaşanan olayda Makarchuk'un kardeşi yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 10:34
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    Yeni evli çiftin yaktığı ateş, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı patlattı

    İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yaşayan Lidiia Makarchuk (31), Norbert Varga (43) ile evlenerek balayı için Ukrayna’nın Macaristan sınırındaki Karpat Dağları’na gitti.

    Dağda kamp kuran Ukraynalı Makarchuk, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sohbet edip çay içerken aniden büyük bir patlama meydana geldi.

    KARDEŞİ ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALANDI

    Kardeşi patlama sonucu ölürken, vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Makarchuk ise ağır şekilde yaralandı.

    Elleri ve bacakları parçalanan gelin gelecek ayın sonuna kadar hastanede tedavi görecek.

    Makarchuk'ın daha sonra Macaristan’a geçip göz tedavisi olması, akabinde de İngiltere’ye dönmesi bekleniyor.

    Yeni evli çiftin yaktığı ateş, 1. Dünya Savaşı ndan kalma bombayı patlattı #1

    BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BİR BOMBA NEDEN OLDU

    Herhangi bir sigortası olmayan kadını çok sayıda ameliyat ve büyük masraflar bekliyor.

    Patlamaya Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın neden olduğu öğrenilirken, bombanın, kampta yakılan ateş dolayısıyla patladığı sanılıyor.

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