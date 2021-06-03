Yeni Kaledonya, Fransa'dan ayrılmayı son kez oylayacak

Fransa'nın özerk toprağı Yeni Kaledonya'da, aralık ayında bağımsızlık referandumu düzenlenecek.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği ve daha önce düzenlenen iki bağımsızlık referandumundan "hayır" sonucunun çıktığı Yeni Kaledonya'da halk, üçüncü ve son kez sandık başına gidecek.

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri sorulacak.

"EVET" ÇIKARSA İKİ YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİ OLACAK

Referandumun tarihi 12 Aralık olarak belirlenirken, sandıktan bağımsızlık yönünde sonuç çıkması halinde, Paris'in Yeni Kaledonya ile ilişkilerini netleştirmesi için iki yıllık geçiş dönemi söz konusu olacak.

Fransa Denizaşırı Ülkeler Bakanı Sebastien Lecornu, Yeni Kaledonya'daki seçimlerin Fransa'da 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce düzenleneceğini söyledi.

1998'de imzalanan Noumea Antlaşması, Yeni Kaledonya'nın 2018'den itibaren üç kez bağımsızlık referandumu yapmasına hak tanımış durumda.

İKİ REFERANDUMUN SONUCU

Geçen yıl düzenlenen referandumda oyların yüzde 53’ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47’de kaldı.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda ise seçmenlerin yüzde 56,7’si bağımsızlığı reddetmişti.

FRANSA 1853'TE İLHAK ETTİ

Fransa Parlamentosu'nda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl yaklaşık 1.5 milyar euro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk, Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.