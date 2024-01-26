Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya'ya en yakın noktada olacak Gökbilimcilerin yeni keşfettiği asteroid 2024 BJ, yarın Dünya'ya Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye ulaşacak.

AA

Yarın uzay ve bilim meraklıları için önemli bir gün..

Gökbilimciler tarafından yeni keşfedilen asteroid 2024 BJ, Dünya'ya yaklaşıyor.

Canlı yayından izlenecek

Live Science sitesinin haberine göre, uçak büyüklüğündeki asteroidin Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek.

Dünya'ya çok yakınlaşacak

NASA'ya göre uçan uzay taşı Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak. Bu mesafe, Dünya'nın Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak.

Sanal Teleskop Projesi'ne göre, 2024 BJ Dünya’ya "çok yakınlaşacak" olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.

Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)