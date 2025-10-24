Yeni trafik levhası yurt dışında karşınıza çıkabilir: İşte anlamı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’da sürücüler için trafik işaretleri adeta bir labirent gibi. Ülkedeki federal yollar, otoyollar ve yerel bölgelerde yaklaşık 20 milyon yol işareti bulunuyor.

Bu durum, bazı sürücülerin kırmızı ışıkta yeşil ok gibi standart işaretleri bile yanlış yorumlamasına veya tamamen bilmemesine yol açabiliyor.

A9 Münih–Ingolstadt otoyolunda, sürücüler şimdiye kadar çok az kişinin fark ettiği bu trafik levhası dikkat çekiyor.

Özellikle yurt dışına seyahat eden sürücüler için bu durum sürpriz olabilir, çünkü tabelaların anlamını bilmemek hem güvenliği tehlikeye atıyor hem de para cezalarına neden olabiliyor.

Peki, bu levha ne anlama geliyor?

SÜRÜCÜLER İÇİN DEĞİL, OTONOM ARAÇLAR İÇİN

Almanya’nın Bavyera eyaletinde sürücüler, otoyollarda alışılmadık siyah-beyaz işaretlerle karşılaşabilir.

Ancak bu tabelalar insan sürücüler için değil, otonom araçlar için tasarlanmış özel işaretler. Dolayısıyla normal sürücüler onları görmezden gelebilir ve herhangi bir karışıklık yaşamaz.

Bu levha, sürücüsüz otomobillerin uzunlamasına ve enine pozisyonlarını belirleyerek tam konumlarını saptamasına yardımcı oluyor.

Alışılmış StVO yol işaretlerinden farklı tasarımları sayesinde, insan sürücüler üzerinde kafa karışıklığı yaratma olasılığı neredeyse sıfır.

Bu işaretler, Pfaffenhofen kavşağı ile Holledau otoyol kavşağı arasındaki A9 ve Regensburg yönünde Wolnzach’a kadar uzanan A93 güzergahında yer alıyor.

Toplamda 13 tane olan bu levhalar, yaklaşık iki buçuk kilometre mesafe olacak şekilde konumlandırılmış.