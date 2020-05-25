Yeni Zelanda Başbakanı, canlı yayında depreme yakalandı

Deprem sırasında sakinliğini koruyan Başbakan Jacinda Ardern, çevresini kontrol etti.

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington yakınlarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakan Jacinda Ardern, deprem anında bir televizyonun canlı yayın programına konuktu.

Depremin başlamasıyla bir süreliğine etrafa bakan Ardern, sakinliğini koruyarak, sunucuya "Burada şu anda bir deprem yaşıyoruz." dedi.

CANLI YAYINDA DEPREM OLDU

Ardern, sarsıntının durmasının ardından sunucunun "Röportaja devam etmek için güvenli ve iyi hissediyor musunuz?" sorusuna "İyiyim. Asılı lambalar altında değilim." cevabını verdi.