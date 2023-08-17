Yeni Zelanda polisi, FIFA Başkanı'na polis koruması vermedi
DHA

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ortaklaşa ev sahipliğini yaptığı FIFA Kadınlar Futbol Dünya Kupası 2023 maçları için Yeni Zelanda’ya gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya, koruması verilmedi.

Dünya basınında talebin, FIFA tarafından yapıldığı ancak polisinin bu talebi reddettiği yansıdı.

"Standart yürütme prosedürlere göre değerlendirildikten sonra reddedilmiştir"

Yeni Zelanda polisi medya ekibi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yeni Zelanda Polisi bir talep almış ve bu talep, standart yürütme prosedürlere göre değerlendirildikten sonra reddedilmiştir. Bu operasyonel bir meseledir ve daha fazla yorum yapmayacağız.”

FIFA Başkanı Gianni Infantino

Teşekkür etti

Öte yandan FIFA Başkanı Infantino, sosyal medya hesabından Auckland'daki maç sırasında video paylaşarak ev sahipliği için Yeni Zelanda'ya teşekkür etti.