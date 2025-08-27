Yeni Zelanda seferber oldu: Solak salyangoza eş aranıyor

Yeni Zelanda’nın Wairarapa bölgesinde yaşayan ve kabuğu ters yönde dönen salyangoz "Ned", ülke çapında gündem oldu.

Ned’in yaşadığı zorluk, yalnızca çok nadir bulunan solak salyangozların karşılaştığı bir durum.

Diğer yaygın salyangozların aksine, Ned’in kabuğu sola kıvrılıyor. Bu, üreme organlarının ters yönde olması nedeniyle Ned’in çiftleşebilmesi için yine sola kıvrılan bir partner gerektiriyor.

Ned’in yalnız kalmaması için Yeni Zelanda halkı büyük bir seferberlik başlatmış durumda.

EŞ ARANIYOR

New Zealand Geographic dergisi aracılığıyla yayımlanan çağrı ile, ülke çapında parklarda, bahçelerde ve doğal alanlarda kabuğu sola kıvrılan salyangozların aranması isteniyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve yerel gazetelerdeki ilanlarla, Yeni Zelandalılar, solak salyangozları bulabilmek için harekete geçiyor.

Eğer Ned, kendisiyle eşleşebilecek bir salyangoz bulamazsa, yaşamı boyunca çiftleşme şansına sahip olmayacak.