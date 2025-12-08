ABD, Suriye için Sezar Yasası'nı kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'den dikkat çeken adım...

Suriye’de halk, Esad diktasının 61 yıllık iktidarına son veren devriminin birinci yılını coşkuyla kutlarken, ABD'den kritik bir karar geldi.

SEZAR YASASI, SAVUNMA YASASINA DAHİL EDİLEREK KALDIRILDI

ABD Kongresi, Suriye ekonomisi üzerindeki önemli yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın (Caesar Act) kaldırılmasını onayladı.

ABD Kongresi, Sezar Yasası'nın koşulsuz olarak yürürlükten kaldırılmasını, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) nihai versiyonuna dahil ederek resmen onayladı.

YASANIN KALDIRILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılması, Suriye için yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönüşünün önünü açacak.

Bu gelişme, Mart 2025'te kurulan ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

ŞARA, KATAR'DA MESAJI VERMİŞTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu karardan önce, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda bir konuşma yapmıştı.

"Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temalı forumda konuşan Şara, ülkedeki ekonomik toparlanmanın önemine dikkat çekmişti.

Şara, konuşmasında ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için diplomatik temasların sürdüğünü ve Trump yönetiminin bu konuda destek verdiğini de aktarmıştı.

SEZAR YASASI NEDİR?

2019 tarihli Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, aynı zamanda Sezar Yasası olarak da bilinir.

Yasa, Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad da dahil olmak üzere eski Suriye hükümetine Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarından dolayı yaptırım getiren bir Amerika Birleşik Devletleri yasasıdır.