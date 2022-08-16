Yeni Zelanda’da bavulun içinden insan kalıntıları çıktı

Bir ailenin açık artırma ile satın aldığı bavulun içinden, insan kalıntıları çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeni Zelanda’da South Auckland bölgesinde yaşayan bir aile, aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri açık artırma ile satın aldı.

Bir kamyon dolusu eşyaların içindeki bavul açıldığında, ortaya dehşet veren bir manzara çıktı.

Söz konusu bavulun içinden, insan kalıntıları çıktı.

Cinayet soruşturması başlatıldı

İHA’nın haberine göre; ailenin ihbarı üzerine polis cinayet soruşturması başlattı. İnsan kalıntılarına ilişkin, geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Olayda ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirdi.