AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küçük Pasifik ülkesi Yeni Zelanda'da yaratıcı bir hırsızlık girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Geçen hafta, Yeni Zelanda'da bir mücevheri yutarak çalmayı deneyen adam tutuklandıktan sonra, kolye 6 gün içinde polisler tarafından geri alındı.

YUTARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den ilhamla yapılmış bir Faberge yumurtası mücevheri Yeni Zelanda'da bir kuyumcuda sergileniyordu.

19 bin dolar değerindeki kolyeyi bulunduğu kuyumcu dükkanından yutarak kaçırmaya çalışan adam çok geçmeden tutuklandı.

HIRSIZ DİKKATLE İZLENDİ

Müfettiş Grae Anderson, "Yaşananlar ve şüphelinin tutuklanmış olması göz önünde bulundurulduğunda, bu adamı bir süre dikkatle izlemek mecburiyetindeyiz." açıklamasını yaptı.

ABC'nin makalesine göre, ismi açıklanmayan tutuklunun her hareketi, 6 gün boyunca otoriteler tarafından yakından takip edildi.

6 GÜN SONRA DOĞAL YOLLARLA GERİ ALINDI

Yeni Zelanda polisi toplamda 6 gün süren gözetimin sonunda, değerli yumurtanın herhangi bir tıbbi prosedür gerektirmeden, tamamen doğal yollarla geri alındığını bildirdi.

Polisler, kurtarılan mücevherin eldiven ve peçeteler ile tutulduğu bir fotoğrafını servis etti.