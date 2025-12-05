Ermenistan istihbaratı, ülkenin Başpiskoposunu gözaltına aldı

- Ermenistan'da SNB, Başpiskopos Arşak Haçatryan’ı hükümeti eleştirdiği için gözaltına aldı.
- Haçatryan, görevinden ayrılmayı düşünmediğini ve kendisine yapılan baskıların hükümet muhalefetinden kaynaklandığını belirtmişti.
- İktidarın yönetilebilir din adamları aradığını söyleyen Haçatryan, birkaç kez SNB yetkilileriyle görüştüğünü ancak resmi bir çağrı almadığını ifade etti.
Ermenistan'da kaos sürüyor...
Ulusal Güvenlik Servisi (SNB), hükümeti açıkça eleştiren Başpiskopos Arşak Haçatryan’ı gözaltına aldı.
GÖREVDEN AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Ermenistan Kilisesi Başpiskoposu Arşak Haçatryan, gözaltına alınmadan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılmayı düşünmediğini söylemiş ve kendisine yönelik baskıları hükümet politikalarına muhalefetiyle açıklamıştı.
PAŞİNYAN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ
Haçatryan, basın açıklamasında mevcut iktidarın 'kendi çıkarlarına hizmet edecek, yönetilebilir din adamları' istediğini belirterek, dini temsilcilerin hükümet politikalarına karşı çıkmasının istenmediğini söyledi.
Başpiskopos ayrıca SNB yetkilileriyle birkaç kez görüştüğünü ancak çağrılmadığını, yalnızca 'görüşmeye davet edildiğini' söylemişti.