Ermenistan istihbaratı, ülkenin Başpiskoposunu gözaltına aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ermenistan'da kaos sürüyor...

Ulusal Güvenlik Servisi (SNB), hükümeti açıkça eleştiren Başpiskopos Arşak Haçatryan’ı gözaltına aldı.

GÖREVDEN AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ermenistan Kilisesi Başpiskoposu Arşak Haçatryan, gözaltına alınmadan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılmayı düşünmediğini söylemiş ve kendisine yönelik baskıları hükümet politikalarına muhalefetiyle açıklamıştı.

PAŞİNYAN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Haçatryan, basın açıklamasında mevcut iktidarın 'kendi çıkarlarına hizmet edecek, yönetilebilir din adamları' istediğini belirterek, dini temsilcilerin hükümet politikalarına karşı çıkmasının istenmediğini söyledi.

Başpiskopos ayrıca SNB yetkilileriyle birkaç kez görüştüğünü ancak çağrılmadığını, yalnızca 'görüşmeye davet edildiğini' söylemişti.