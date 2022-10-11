Yeni Zelanda'da emisyonlara karşı inek gazının vergilendirilmesi önerildi

Başbakan Ardern, düzenlemeyle birlikte ülkedeki çiftçileri dünyanın en iyisi yapacaklarını söyledi. Çiftçiler ise düzenlemeye karşı çıkıyor.

Yeni Zelanda hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele planının bir parçası olarak çiftlik hayvanlarının gazından kaynaklandığını belirttiği sera gazlarının vergilendirilmesini teklif etti.

Hükümet, çiftlik vergisinin dünyada bir ilk olacağını ve çiftçilerin iklim dostu ürünler için daha fazla ücret alarak maliyeti telafi edebilmeleri gerektiğini söyledi.

2025'te devreye alınacak tartışmalı düzenleme

Ancak çiftçiler, 2025'te hayata geçecek teklife tepki gösterdi.

Endüstrinin ana lobi grubu olan Federe Çiftçiler, verginin "küçük kasaba Yeni Zelanda'nın bağırsaklarını parçalayacağını" ve çiftliklerin yerini ağaçların alacağı için gıda üretimini etkileyeceğini kaydetti.

10 milyon inek, 26 milyon koyun

Kuruluşun Başkanı Andrew Hoggard, "Planımız, çiftçilerin çiftçilik yapmasını sağlamaktı. Bunun yerine, çiftçiler çiftliklerini satacak." dedi.

Yeni Zelanda nüfusu yaklaşık 5 milyon. Buna karşılık ülkede 10 milyon inek ve süt ineğinin yanı sıra 26 milyon koyun bulunuyor.

Başbakan Ardern: Yeni Zelandalı çiftçiler, dünyanın en iyisi olacak

Çiftlik hayvanları, gezegeni ısıtan gazlar nedeniyle düzenleme kapsamına alındı. Al Jazeera'nin haberine göre, Yeni Zelanda'nın toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısı tarımdan geliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gazetecilere verdiği demeçte, düzenlemenin ülkedeki çiftçileri "dünyanın en iyisi" yapacağını söyledi.