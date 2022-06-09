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    Yeni Zelanda'da inek ve koyun gazına vergi uygulanacak

    Atmosfere salınan metan miktarını azaltmayı hedefleyen Wellington yönetimi, planı 2025'ten itibaren devreye almayı düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 15:59
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    Yeni Zelanda'da inek ve koyun gazına vergi uygulanacak

    İklim değişikliğiyle mücadelede sera gazı salınımının azaltılması hayati öneme sahip.

    Bu kapsamda Yeni Zelanda'da ilginç bir adım atılması planlanıyor.

    Koyun ve sığır gazına vergi

    Sera gazı kaynaklarıyla mücadele etmek amacıyla koyun ve sığır gazını vergilendirme planı açıklandı.

    Böylece Yeni Zelanda, çiftçilerden, ellerindeki hayvanlardan kaynaklanan metan emisyonları için ücret alan ilk ülke olacak.

    Sera gazı emisyonlarının yarısı tarım kaynaklı

    Söz konusu ülke, yaklaşık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyun ile birlikte 5 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor.

    BBC'nin haberine göre, ülkedeki toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısı, başta metan olmak üzere tarımdan geliyor.

    Yeni Zelanda da inek ve koyun gazına vergi uygulanacak #1

    "Atmosfere saldığımız metan miktarını azaltmalıyız"

    Tarımsal emisyonlar, daha önce Yeni Zelanda'nın emisyon ticareti planına dahil edilmemişti.

    Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Atmosfere saldığımız metan miktarını azaltmamız gerektiğine hiç şüphe yok." dedi.

    Ödemeler 2025'ten itibaren yapılacak

    Shaw, tarım için etkili emisyon fiyatlandırma sisteminin, başarıda önemli bir rol oynayacağını savundu.

    Yeni düzenlemeye göre çiftçiler, 2025'ten itibaren gaz emisyonlarıyla ilgili ödeme yapmak zorunda olacak.

    Yeni Zelanda da inek ve koyun gazına vergi uygulanacak #2

    Pakette teşvikler de var

    Düzenleme ayrıca, yem katkı maddeleri yoluyla emisyonları azaltan çiftçiler için teşvikler içeriyor.

    Çiftliklere ağaç dikilmesinin de emisyonları dengeleyebileceği belirtiliyor.


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