Yeni Zelanda'da ismi binlerce kelimeden oluşuyor, söylemesi tam 20 dakika sürüyor

İlginç bir rekor denemesi...

Yeni Zelanda'da 60 yaşındaki, Auckland doğumlu emekli güvenlik görevlisi Laurence Watkins, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en uzun kişisel ismine sahip insanı' olarak tescillendi.

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Watkins, bu ünvanı aslında 1992’de 'dünyanın en uzun Hristiyan ismi' kategorisinde almıştı.

Ancak Guinness, bu yıl yaptığı sınıflandırma değişikliğiyle rekoru 'kişisel isim' olarak güncelledi.

Watkins, bu kadar ismi olmasının nedenini Guinness Dünya Rekorları'na girebilmek için yaptığını ve herhangi bir yeteneği olmadığı için böyle bir fikir bulduğunu açıkladı.

"ÖZEL YETENEĞİ OLMAYAN NORMAL BİR İNSANDIM"

Watkins CNN'e verdiği demeçte, "Rekortmenlere hayran kaldım; dünyanın en hızlı adamı, en uzun adamı, en güçlü adamı. Dünyanın en uzun saçlı, en uzun tırnaklı insanları vb." dedi.

Ancak kısa süre sonra, "özel yeteneği olmayan normal bir insan" olarak en iyi şansının dünyanın en uzun ismini oluşturmakta yattığı sonucuna vardı.

Watkins, "Geriye kalan tek seçenek, eşler arasındaki en büyük boy farkıydı. O zamanlar rekor benimle aynı boyda, 1.88 boyunda, karısı da 90 cm olan Güney Afrikalı bir adamdı. Yani, daha kısa biriyle evlenemediğim sürece bu mümkün değildi." dedi.

DÜĞÜNÜNDE İSMİ KAYITTAN DİNLETİLDİ

1991’deki düğününde nikâh memuru, Watkins’in 2 bin 253 kelimelik adını önceden kaydedilmiş bir ses dosyasıyla misafirlere dinletti.

Konuklar, törende isim kaydının bitmesini tam 20 dakika bekledi ve Watkins 'Evet' deme anına ulaştı.

Şu anda Sidney'de yaşayan Avustralya vatandaşı Watkins, sonraki ayı yeni ismine karar vermekle geçirdi ve bunu kağıda geçirmek için bir daktilocuna 400 Yeni Zelanda doları (230 dolar) ödedi.

İlhamını Latince ve Eski İngilizce isimlerden, ünlü kişilerden, çalıştığı Auckland Kütüphanesi'ndeki "Bebeğinize İsim Verin" kitaplarından ve Maori sözlüğünden aldı.

"YENİDEN SEÇMEK ZORUNDA KALSAYDIM YÜZDE 98'İNDEN VAZGEÇERDİM"

Günümüzde vatandaşların; resmi ünvan veya rütbe, saldırgan ifadeler, sayılar, semboller veya boşluklar dahil 70 karakterden uzun herhangi bir şey içeren isimleri benimsemeleri yasaktır.

Watkins, seçtiği lakaplardan dolayı hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.

Watkins, "Adımı tekrar değiştirecek kadar çılgın olsaydım, yeni yasa uyarınca bunların yüzde 98'inden vazgeçmek zorunda kalırdım ve tüm amacım olan Guinness Dünya Rekorumu kaybederdim." dedi.