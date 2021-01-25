Köprü üzerinde ilerleyen 3 bin koyunla ilgili operasyon 7 dakikada tamamlandı.

Yeni Zelanda'nın Orta Hawke Körfezi bölgesinde koyunların köprüden geçtiği an kameraya yansıdı.

Tukituki nehri üzerinden geçen 3 bin koyun, köprüde yoğunluk oluşturdu.

Yeni Zelanda basınında yer alan haberlerde, bir an için trafiğe kapanan köprüden, yeni kırpılan koyunların geçtiği belirtildi.

3 BİN KOYUN 7 DAKİKADA GEÇTİ

Konuyla ilgili yetkili Duncan Smith, "O kadar koyunun hareketini mutlak minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ancak toplamda, 3 bin koyunu köprüden geçirmek yalnızca yedi dakika sürdü." dedi.

Yeni Zelanda'da köprüden geçen koyunların ilginç görüntüsü ViDEO

"HIZLI VE GÜVENLİ OPERASYON"

Ekibin hızlı ve güvenli bir operasyon hedeflediğini belirten Smith, mümkün olduğunca trafikte az kesintiye neden olduğunu söyledi.

Duncan Smith ayrıca büyük gruptaki kuzuların bazılarının kasabın iki farklı şubesine gönderileceğini ifade etti.