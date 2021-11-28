Yeni Zelanda'da milletvekili Genter, doğuma bisikletle gitti

Gece saatlerinde hastaneye bisikletle gitmeyi tercih eden Genter, bir saat sonra doğum yaptı. Genter, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi'nin milletvekili Julie Anne Genter, hastaneye doğum yapmak için giderken farklı bir yönteme başvurdu.

Genter, hastaneye kendi sürdüğü bisikletiyle gitmeyi tercih etti ve bir saat sonra doğum yaptı.

DOĞUMA BİSİKLETLE GİTMEYİ TERCİH ETTİ

Sevincini ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Genter, "Önemli haber! Bu sabah saat 3.04'te ailemizin en yeni üyesini karşıladık. Gerçekten doğuma giderken bisiklet sürmeyi planlamıyordum, ama sonunda oldu." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BİR KÜÇÜĞÜMÜZ VAR"

Genter, "Hastaneye gitmek için saat 2'de ayrıldığımızda kasılmalarım o kadar da kötü değildi. Şimdi babası gibi uyuyan sağlıklı, mutlu bir küçüğümüz var." dedi.

ÇİFTE VATANDAŞ

Bu arada Minnesota'da dünyaya gelen Yeni Zelandalı vekilin, ABD vatandaşlığı da bulunuyor.