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    Yeni Zelanda'da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı

    Yeni Zelanda'da bir papağan çaldığı aksiyon kamerası ile uçuşunu filme aldı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 20:50
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    Yeni Zelanda'da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı

    Yeni Zelanda'da Kea cinsi papağan çaldığı aksiyon kamerası ile Fiordland bölgesi üzerindeki uçuşunu filme aldı.

    UÇUŞUNU KAYDETTİ

    Söz konusu kamerayı kuşları kaydetmek için dışarı koyulduğu sırada çalan papağanın çektiği görüntüler ise Alex Verheul tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

    Meraklı olmaları ile ünlenen Kea cinsi papağanların, insanlardan cüzdan, mücevher ve gibi eşyaları çaldıkları biliniyor.

    Yeni Zelanda'da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı VİDEO

    Yeni Zelanda da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı #1

    Yeni Zelanda da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı #2

    Yeni Zelanda da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı #3

    Yeni Zelanda da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı #4

    Yeni Zelanda da papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı #5


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