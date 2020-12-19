Yeni Zelanda'da politikacıların maaşlarına 3 yıl daha zam yapılmayacak

Salgın gerekçesiyle başbakan ve milletvekillerinin maaşlarına zam uygulanmaması kararlaştırıldı.

Yeni Zelanda'da koronavirüs salgını döneminde radikal bir karara imza atıldı.

Ülkedeki Ücretlendirme Dairesi, milletvekillerinin önümüzdeki üç yıl için maaş oranlarını açıkladı.

ZAMLAR ERTELENDİ

Buna göre, başbakan ve diğer politikacıların önümüzdeki üç yıl için maaş zammı almaması kararlaştırıldı. Karara gerçekçe olarak pandeminin ülke ekonomisi için oluşturduğu riskler gösterildi.

Ancak salgın sürecinde ekonomide belirgin bir değişiklik olması durumunda kararın değiştirilebileceği kaydedildi.

BAŞBAKANIN MAAŞI

Başbakan Jacinda Ardern yıllık 471 bin 49 dolar, muhalefer lideri 296 bin 7 dolar, milletvekilleri ise 164 bin dolar maaş alıyor.

Ücretlendirme Dairesi, koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından milletvekilleri maaşlarını ve ödeneklerini 2017 seviyelerinde tutmaya karar vermişti.

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