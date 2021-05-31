Yeni Zelanda’da sel felaketi: OHAL ilan edildi

Yaşanan kuvvetli yağışın ardından sel meydana geldi. Ülkede olağan üstü hal ilan edilirken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesinde, kuvvetli yağışın etkisi ile sel felaketi yaşandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde su yüksekliği 40 santimetreyi buldu.

Tahliye çalışmalarına ordunun da katıldığı belirtildi.

50’den fazla vatandaş, askeri helikopter ile kurtarıldı.

Ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

YARALI VE KAYIP SAYILARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Sel felaketinin başlangıcından bu yana, yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Sele kapılarak kaybolan bazı vatandaşlar bulunurken, kayıp ve yaralıların olası sayılarına ilişkin herhangi bilgi verilmedi.

İNCELEMELERDE BULUNACAK

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, incelemelerde bulunmak üzere bölgedeki Christchurch kentini ziyaret edecek.