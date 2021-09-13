Yeni Zelanda’dan Afganistan’a 3 milyon dolar yardım

Dışişleri Bakanı Mahuta, Afganistan’a geçen ay yapılan 3 milyon dolarlık yardıma ek olarak özellikle kadınlar ve çocuklara ulaştırılmak üzere 3 milyon dolar daha yardım yapıldığını açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, bakanlığın resmi internet sayfasından Afganistan’a verilecek desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahuta, geçen ay yapılan 3 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 3 milyon dolar daha yardım gönderileceğini açıkladı.

Yapılacak olan insani yardımın, özellikle kadın ve çocuklara ulaştırılmak amacıyla UNICEF'e ve Bileşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu'na verildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mahuta, sağlanan 3 milyon dolarlık yardımın 20 Ağustos 2021'de Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM Mülteci Ajansına ulaştırdıkları 3 milyon dolarlık yardıma ek olduğunu hatırlattı.

“İNSANİ YARDIM VE KORUMAYI SAĞLAYAN ÖRGÜTLERİ DESTEKLEME HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ”

BM'nin tahminlerine göre, Afganistan'da yerinden edilen çeyrek milyon insandan yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulan Mahuta, şu ifadeleri kullandı:

“Krizin, kadınları ve kızları orantısız şekilde etkilediği Afganistan'da, önemli bir insani yardıma ihtiyaç var. Bugün Afganistan'da kadınların ve kızların karşı karşıya olduğu tehlikeler karşısında, çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve korumayı sağlayan örgütleri desteklemek, her zamankinden daha önemli.”





MAYIS AYINDAN ÖNCE ASKERLERİNİ ÇEKTİ

Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da görev yapan askerlerini mayıs ayından önce geri çekti.

Ayrıca, bu ülkedeki vatandaşlarının ve vizesi olan Afganların tahliyesini, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla 27 Ağustos'ta tamamlamıştı.