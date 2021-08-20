Yeni Zelanda'dan Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım

Afganistan'daki insani durumun boyutuna dikkat çeken Wellington hükümeti, yardımı Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM Mülteci Ajansı'na gönderecek.

Taliban'ın ardından Afgan halkına yardım ulaştırmak isteyen Yeni Zelanda karar aldı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, ülkedeki krizden etkilenen toplulukların varlığından bahsetti.

YARDIM TUTARI BELLİ OLDU

Mahuda, bunları desteklemek için Afganistan'a 3 milyon dolar insani yardım sağlayacaklarını söyledi. Bakanlığın resmi internet sayfasından açıklama yaoan Mahuta, yardımın Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'na ulaştırılacağını belirtti.

"İNSANİ DURUM KORKUNÇ"

Bu kuruluşların, Afganistan'daki krizden etkilenen topluluklara ve komşu ülkelere sığınmaya çalışanlara hayat kurtaran insani destek sağladığını vurgulayan Mahuta, "Afganistan'daki insani durum korkunç, milyonlarca kişi yardıma ihtiyaç duyuyor ve son çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yüz binlerce insan var. Bunların yüzde 80'inin kadın ve kızlardan oluştuğu bildiriliyor." ifadesini kullandı.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Mahuta, Yeni Zelanda’nın tüm tarafları "uluslararası hukuka saygı göstermeye, yardım görevlilerini, sivilleri zarardan korumaya ve hareket özgürlüğü hakkını desteklemeye" çağırdığına işaret ederek, "İktidardakileri, bu insani kriz kötüleşirken, kadınların ve kızların hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamaya da çağırıyoruz. İnsani yardım kuruluşlarının etkilenen nüfusa erişmesine izin verilmesi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASKERLER MAYISTAN ÖNCE ÇEKİLDİ

Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan’da görev yapan askeri birliklerini, mayıs ayından önce geri çekmişti.