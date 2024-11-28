Yeni Zelanda'dan İran'a Rusya gerekçeli yaptırım

AA

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar sürerken Yeni Zelanda'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yazılı açıklamasında, Rusya'ya balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tedarik eden 7 İranlı ve 5 kuruluşun yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

İRANLILARIN SİLAH TRANSFERİNİN SAVAŞI KOLAYLAŞTIRDIĞINA İŞARET EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Bu yeni yaptırımlar, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Ukrayna'daki cephe hatlarında (Rus silahlı kuvvetleri tarafından) yasa dışı kimyasal maddeler kullanıldığına dair son bulgularına yanıt niteliğindedir.

Açıklamada, yeni yaptırımların Rusya'ya balistik füze ve İHA tedarik eden İranlı 7 kişi ve 5 kuruluşu hedef aldığı bildirildi.

İranlıların silah transferiyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "savaşı" kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, Yeni Zelanda'nın destek sağlayan kişi ve kuruluşları kınadığı kaydedildi.

1700'DEN FAZLA KİŞİ VE KURULUŞA YAPTIRIM

Açıklamada, Rusya Yaptırımlar Yasası'nın Mart 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana Yeni Zelanda'nın bir dizi ticari tedbirin yanı sıra 1700'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığına dikkat çekildi.