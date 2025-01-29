Yeni Zelanda'dan vize başvurusu yapan İsraillilere ilişkin dikkat çeken karar

AA

Yeni Zelanda'da İsrailli vatandaşlara yönelik yeni bir karara imza atıldı.

Yaşanan gelişmede, Yeni Zelanda'ya turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere, İsrail ordusunda görev yapıp yapmadıkları veya yedeklik döneminde olup olmadıkları sorulmaya başlandı.

Konuya ilişkin detaylar Times of Israel gazetesinin haberinde yer aldı.

ANKETİ TAMAMLAYAMAYANLAR VİZE ALAMIYOR

Orduda görev yaptığını belirten İsraillilerden, hizmet tarihleri, görev yerleri ve "savaş suçlarına karışıp karışmadığına" dair sorular bulunan bir form doldurmaları istendi.

Bu kişilere, ikinci bir formda ise istihbarat servisleri, kolluk kuvvetleri veya insan hakları ihlallerine karışan gruplarla bağlantılarının olup olmadığının da sorulduğu belirtildi.

Güvenlik nedeniyle askerlik bilgilerini açıklamayı reddeden kişilerin ise anketi tamamlayamadıkları için vize alamadıkları aktarıldı.

YENİ ZELANDA GÖÇMENLİK DAİRSEİ SÖZ KONUSU DURUMU REDDETMEDİ

Şu ana kadar, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarında rol alan 1 İsrail vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi'nden (INZ) yapılan açıklamada ise, söz konusu durum reddedilmezken, İsrail vatandaşlarının Filistin'e yönelik saldırılarda yer almasının ülkeye girişlerini otomatik olarak yasaklamadığı belirtildi.