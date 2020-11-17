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    Yenilgiyi kabullenemeyen Ermeni askerleri, Rusları uğraştırıyor

    Yenilgiyi kabullenemeyen Ermeni askerleri, Rusları uğraştırıyor

    Karabağ'dan geri çekilme kararını hazmedemeyen bazı Ermeni askerleri, bölgenin farklı yerlerinde direnmeye devam ederken, Rus Barış gücü de mevzilerini terk etmeleri için uyarılarda bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 06:22
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 07:41
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    Azerbaycan'dan 30 yıl önce koparılan ve halkı da sürgün edilen Karabağ, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından anavatanına yeniden bağlanıyor.

    Yıllardır evlerinden, yurtlarından sürgün edilmenin acısını, kapılarının anahtarlarını halen taşıyarak yaşayan Azerbaycan Türklerinin hasreti son buluyor.

    BAZI ERMENİ ASKERLERİ, HEZİMETİ KABULLENEMEDİ

    Sürgündeki Azerbaycanlılar evlerine dönerken, Karabağ'daki işgalci Ermeni güçleri de çekilmelerini sürdürüyor. Ancak bazı Ermeni askerlerinin mevzilerini terk etmedikleri görüldü.

    RUS BARIŞ GÜCÜNDEN "GERİ ÇEKİLİN" ANONSU

    Yenilgiyi kabullenmeyen bazı Ermeni askerler, bölgedeki Rus Barış gücü askerleri tarafından "Ölümünüz hiçbir şeyi değiştirmeyecek" anonslarıyla uyarılıyor.

    Karabağ Ağdam'da görüntülenen 12 kişilik Ermeni birliği, Rus barış gücünün uyarılarına rağmen silah bırakmayıp direniyor.

    Yenilgiyi kabullenemeyen Ermeni askerleri, Rusları uğraştırıyor-Video

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