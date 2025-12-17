Macron’dan yapay zeka uyarısı: Ülkemde darbe olmuş gibi gösterildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, yapay zeka ürünü ve Fransa’da darbe olmuş gibi kurgulanan bir videonun Facebook’ta milyonlarca kişi tarafından izlendiğini söyledi. Söz konusu içerik nedeniyle birçok kişinin ülkede gerçekten darbe yaşandığına inandığını ifade etti.

AFRİKALI LİDERDEN ENDİŞE MESAJI

Macron, videonun yayılması sonrası Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını aktararak, “Pazar günü bir meslektaşım bana, ‘Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim’ diye mesaj attı” dedi. Bu durumun, dezenformasyonun uluslararası düzeyde bile yanlış algılara yol açtığını gösterdiğini kaydetti.

FACEBOOK VİDEOYU KALDIRMADI

Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu içeriğin kaldırılması için Facebook yönetimiyle temasa geçtiklerini ancak platformun, videonun “hizmet şartlarını ihlal etmediği” gerekçesiyle talebi reddettiğini belirtti.

"DEMOKRASİ İÇİN AÇIK BİR TEHLİKE"

Yapay zeka destekli bu tür içeriklerin kontrolsüz şekilde yayılmasını demokrasiler açısından bir tehdit olarak nitelendiren Macron, sosyal medyadaki dezenformasyonla mücadelenin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

ULUSAL VE AB DÜZEYİNDE MÜCADELE VURGUSU

Macron, Fransa’nın bu alandaki mücadelesini ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, dijital platformların sorumluluklarının artırılması gerektiğini vurguladı.