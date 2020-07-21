Yerli otomobil İngiliz basınında yer aldı

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The Telegraph gazetesi Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil ve fabrika hakkında haber yaptı.

İngiliz gazetesi The Telegraph, yerli ve milli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikadan bahsederek günün en önemli gelişmeleri arasında servis etti.

Ayrıca “günün fotoğrafları” başlığı altında Türkiye’nin yerli otomobiline yer verildi.

“TÜRKİYE’NİN ÇIĞIR AÇAN İLK YERLİ OTOMOBİLİ”

Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa’da kurulacağı bilgisi paylaşıldı. The Telegraph haberinde, “Türkiye’nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG’un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye’de Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi” şeklinde bahsetti.

ÜRETİM TESİSİNİ DE PAYLAŞTILAR

Telegraph’ın Bursa’daki üretim tesisinden yer alan bir fotoğrafla yayınladığı haberi, TOGG da resmi sayfasından paylaştı.