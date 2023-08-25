Yevgeniy Prigojin ölmedi iddiası: Wagner lideri, komplo teorileriyle konuşuluyor 2019'da Afrika'da meydana gelen kaza sonrası Prigojin'in ölümüyle ilgili haberler tekrar gündem oldu. Konuya ilişkin uzmanlar, "Çok sayıda kişinin adı Yevgeniy Prigojin olarak değiştirildi. Yeniden ortaya çıkarsa şaşırmayalım" dedi.

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ensonhaber.com

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, uçak kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Prigojin'in içinde bulunduğu belirtilen uçak, Rusya'nın Tver kentinde düşmüştü.

Ölüm haberi sonrası en dikkat çekici mesaj, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

Prigojin'in ölümüyle ilgili soru işaretleri

Putin, özel jette ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı." dedi.

Prigojin ile ilgili Rusya'da düzenlenen anma programlarına katılımlar olsa da, Wagner lideri yine komplo teorileriyle gündeme geldi.

2019'da Afrika'da yaşanan kaza yine gündemde

62 yaşındaki isimle ilgili iddialar, 2019'da Afrika'da meydana gelen bir uçak kazasında öldüğü bildirildikten sonra tekrar ortaya çıktı.

4 yıl önce Prigojin'in, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) An-72 nakliye uçağının düşmesinin ardından öldüğü duyuruldu.

"Ölümüyle ilgili haberler abartıldı"

DRC'nin başkanlık personelinin de bulunduğu uçakta iki Rus'un yer aldığı açıklandı.

Ancak kazadan üç gün sonra Wagner şefi yeniden ortaya çıktı. Söylentileri aktaran İngiliz basınından The Guardian, "Onun ölümüyle ilgili haberler fazlasıyla abartılmıştı." dedi.

Haberde, "Prigojin'in jeti olası bir suikast sonucu düştü. Kremlin bağlantılı iş insanının bu sefer gerçekten ölmüş olabileceğini duyurma konusunda yine tereddütler var." denildi.

"Afrika'dan yeni videoyla ortaya çıkarsa şaşırmayalım"

Konuya ilgili uzmanların dikkat çekici görüşlerine yer verildi:

Uçakta Yevgeniy Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı. Ancak seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak çok sayıda kişinin, adını Yevgeniy Prigojin'in olarak değiştirdiği de biliniyor.



Dolayısıyla onun doğru Prigojin olduğundan emin olana kadar, kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoyla ortaya çıkarsa şaşırmayalım.

Farklı kılıklardaki fotoğrafları ortaya çıktı

Geçtiğimiz haziran ayında Kremlin'e karşı silahlı isyan başlatan Prigojin'in başarısız girişiminin ardından, Rus yetkililerin Wagner liderinin evinden "kendi adına seyahat eden olası kopyaları için fazladan pasaport tuttuğunu gösteren belgeleri" sızdırdığı belirtildi.

Ayrıca Prigojin'in kalın sakallar, gözlükler ve yabancı askeri üniformalarla çeşitli kılıklara bürünmüş fotoğraflarının varlığına da işaret edildi.

Geçmişini hatırlattılar: Komplo teorileri hep popüler olacak

Bir Rus gazeteci, "Bence nüfusun yüzde 50'si, her zaman onun kaçtığına ikna olacak. Prigojin'in geçmişine bakarsanız, bu tür komplo teorileri her zaman çok popüler olacak." diye ekledi.