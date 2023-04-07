Yılan hikayesine dönen aşk çıkmazı! Shakira'yı aldatan Gerard Pique de aldatıldı: 4'üncü isim Pep Guardiola.. İspanya, yeni bir aldatma olayı ile sarsıldı. Gerard Pique’nin uğruna Shakira’dan ayrıldığı genç sevgilisi Clara Chia Marti'nin tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Dünyanın konuştuğu aldatma olayı gündemden düşmüyor.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique, 2010'dan bu yana aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatmıştı.

Shakira, iki çocuğunun babası olan Pique'yi suçüstü yakalamıştı ve 12 yıllık birliktelik, Clara Chia Marti'nin araya girmesiyle sona erdi.

Bu süreçte kariyerine odaklanarak intikam şarkısı çıkaran ve hayatını değiştiren Shakira, kendi yolunu hızlı bir şekilde çizmeye başladı.

Pep Guardiola'dan Pique'ye darbe

36 yaşındaki Pique ise 23 yaşındaki sevgilisi ile ilişkisini devam ettirirken, İspanyol basınının ortaya attığı bir iddia, gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre, Pique de aldatıldı ve dördüncü isim Barcelona'nın 52 yaşındaki eski teknik direktörü Pep Guardiola oldu.

Çocuklarının okulu yakınlaştırdı

Şu anda Manchester City'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Barcelona'dan ayrılmasına rağmen Pique ile görüşmeye devam etti.

Clara Chia Marti'nin çocuklarıyla Guardiola'nın çocuklarının aynı okula gitmesi ise, ikiliyi yakınlaştıran bir neden oldu.

"Aldatan aldatılır"

İddiaların odağındaki Guardiola’nın 27 yıldır evli olduğu Cristina Sierra’nın ne yapacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından birçok kişi, "Aldatan aldatılır", "Yaşattığını yaşadı" gibi yorumlar yaparken taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.