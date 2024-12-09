Yisrael Katz, Suriye ile tampon bölgenin işgalinin tamamlanması talimatını verdi

AA

İsrail ordusu, Esad rejiminin düşmesiyle sınırdan çekilen Suriye ordusunun boşalttığı bölgeleri işgal etmeye başladı.

Suriye'nin güneyinden girerek özellikle Golan Tepeleri'nde ve tampon bölgede askeri birliklerini arttıran İsrail ordusu, gece boyu hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar başkent Şam'a sarkarken İsrail'in, Suriye'de ilerleyeceği belirtildi.

İŞGALİN TAMAMLANMASI EMRİNİ VERDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, Katz, İsrail ordusuna “Suriye ile tampon bölgenin ele geçirilmesinin tamamlanması talimatını” verdi ve ordu dün gece de bölgede ek noktaları ele geçirmeye devam etti.

Katz’ın, Suriye’nin güneyinde, tampon bölgenin ötesinde, “ağır stratejik silahlardan arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulması ve bölgedeki Dürzi nüfusu ve diğer halklarla temas kurulması talimatını verdiği” kaydedildi.

STRATEJİK SİLAHLAR İMHA EDİLECEK

Katz’ın ayrıca, ⁠”İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden silah kaçakçılığı rotasının yenilenmesinin önlenmesi ve ⁠Suriye genelinde ağır stratejik silahların imha edilmesi için çalışmaya devam edilmesini” de istediği belirtildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İLERLEYİŞİ

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.