YouTuber Benjamin Rich, Rus uzay merkezinde gözaltına alındı

Roscosmos Başkanı Rogozin, Rich'in yasa dışı eylemler nedeniyle sorgulandığını söyledi. YouTuber ise özel izin almadan bir roketi görmeye gittiği için para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Bald and Bankrupt adlı YouTube kanalının sahibi Benjamin Rich, Kazakistan'da Rusya'nın kontrolündeki Baykonur Uzay Üssü'nde zor anlar yaşadı.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, Rich'in fırlatma rampasının yakınında yakalandığını söyledi.

Roscosmos Başkanı: Yasa dışı eylemler nedeniyle soruşturuldu

Rogozin, Rich'in "yasa dışı eylemler" nedeniyle soruşturulduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise konuyu takip ettiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Rogozin ayrıca, Alina Tseliupa adlı Belaruslu'nun da İngiliz YouTuber ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

İngiliz YouTuber'un açıklaması

Bu arada Rich'in söz konusu kanalı, kendini "Eski Sovyet topraklarında harita dışı..." ifadesiyle tanımlıyor.

Roscosmos Başkanı Rogozin'in açıklamalarına yanıt veren Rich, uzay üssünde tutulduğu iddiasına da değindi.

"Birkaç saat sorgulandım, para cezasına çarptırıldım"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rich, "Özel izin almadan Buran roketini görmeye gittiğim için Rus polisi tarafından birkaç saat sorgulandım. 60 sterlin idari para cezasına çarptırıldım." dedi.

DW'nin aktardığına göre, Buran uzay mekiği 1988'de Baykonur'dan sadece bir kez fırlatıldı, ardından Sovyetler Birliği uzay mekiği programı kapsamında fon bulmakta zorlandı.

"İzin belgesine sahip olmamam suç değil"

"Bu sadece para cezası anlamına gelen ve bir daha yapılmaması söylenen idari bir suç" diyen Rich, kendisinden önceki "yüzlerce" kişi gibi para cezasına çarptırıldığını ve izin belgesine sahip olmamasının suç olmadığını da sözlerine ekledi.

Son paylaşımını Suriye'den yaptı

YouTube kanalında 3,5 milyon aboneye sahip olan ve Rusça konuşabilen Benjamin Rich, en son paylaşımını 24 Nisan'da Suriye seyahatine ilişkin yapmıştı.

Bu arada Rus roketlerini kullanan tüm uçuşlar, Baykonur Uzay Üssü'nden düzenleniyor.

Turistler, Roscosmos'dan izin alarak üssü ziyaret edebiliyor.