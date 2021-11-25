YPG'li heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantılarını Moskova’da kabul etti.

Son dönemlerde Beşar Esad yönetimiyle PKK'nın Suriye kanadı YPG arasında arabuluculuk görevi yürüten Rusya'dan yeni bir hamle geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, PKK/YPG’nin elebaşlarından İlham Amed başkanlığındaki bir heyeti cuma günü Moskova’da üst düzey bir protokolle ağırladı.

LAVROV, YPG'Lİ HEYETİ AĞIRLADI

Heyette, terör örgütünün güdümündeki sözde Demokratik Suriye Meclisi üyeleri Sanharib Barsoum, Sihanok Dibo ve Hikmet Habib yer aldı.

Görüşmede Cenevre’de süren Anayasa Komite çalışmaları ile Suriye ile PKK/YPG arasında yürütülen müzakereler ele alındı.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Ankara, PKK/YPG’nin Moskova’da ağırlanmasına sert bir açıklama ile tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesinin ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı kaydedildi.