YPG/PKK Suriye’deki güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle Suriye Milli Ordusu tarafından çıkartılan ve güvenli bölgeye dönüştürülen sahaya pek çok noktadan yoğun saldırılar düzenliyor.

ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini sık sık ağır silahlarla hedef alıyor.

AĞIR SİLAHLAR KULLANIYORLAR

Teröristler eylemlerinde ABD ve Rus yapımı roketatar ve havan toplarının yanında TOW füzesi, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), Katyuşa ve Grad Füzesi gibi gelişmiş ağır silahlar kullanıyor.

TEL RIFAT'TAN YERLEŞİM YERLERİ VE TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRIYORLAR

Söz konusu saldırılarda Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rıfat ilçesi öne çıkıyor.

Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçiren YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

MÜNBİÇ VE AYNUL ARAB'DAN SALDIRILAR

Örgütün Tel Rıfat'tan sonra en fazla saldırı gelen sahası, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesi ile sınırdaki Aynul Arab (Kobani) ilçesi.

Teröristler Aynul Arab'ın Zor Mağar, Cüb El Ferac, Şuyuk Fevgani, Şuyuk Tahtani, Tel Abir köyleri ile Münbiç'teki Sacur Çayı çevresinden, güvenli bölgedeki Cerablus ilçesi ve çevresini ağır silahlarla vuruyor.

TEL ABYAD VE RASULAYN'A SALDIRI

YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesinde yer alan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin güvenliğini de tehdit ediyor. Teröristler, Ayn İsa beldesi ile Kuz Ali, Tel Dakıl, Um Huveyiş, Freyan, Alyan, Batli, Um Tenke köylerinden sık sık Tel Abyad ilçesini hedef alıyor.

Örgüt ayrıca, Tel Temir, Derdara, Ebu Raseyn köyleri üzerinden de Rasulayn kırsalına havan ve ısı güdümlü füzeler atıyor. YPG/PKK, sivil yerleşimlere bombalı araç göndermenin yanında cephe hatlarında SMO mevzilerine zaman zaman sızma girişimleri yaparak çatışma ortamını besliyor.

PKK, SALDIRIYLA GÜVENLİ BÖLGEDEKİ SİVİLLERİ KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu. Örgüt böylelikle sivilleri korkutarak, topraklarına geri dönüşü engellemek istiyor.

İşgalinde tuttuğu topraklardan kuzeydeki güvenli bölgelere bombalı araçlar gönderen örgüt, sahada emniyeti sağlayan TSK mensuplarına, danışmanlık hizmeti veren Türk emniyet güçleri ile Suriye Milli Ordusu unsurlarına çok sayıda saldırı düzenledi.

2 ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLMUŞTU

YPG/PKK, 10 Ekim’de Mare-Azez arasındaki yolda bölgeden geçen Türk özel harekat polislerinin aracını Tel Rıfat'tan ısı güdümlü füzelerle vurmuş, iki polis şehit olmuştu. Teröristler son alarak dün, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynul Arab'ın Cüb el Ferac köyünden Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine Suriye'den yapılan saldırılara ilişkin "Artık tahammülümüz kalmadı. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız." demişti.

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